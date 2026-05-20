Patrika Explainer: लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, राहुल गांधी के सपा प्रेम के बीच मायावती को साधने की कोशिश

कांग्रेस नेताओं का मायावती से मिलने का दूसरा मतलब भी निकाला जा रहा है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में सीटों के लिए कांग्रेस सपा पर दबाव बना रही है। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर काफी समय तक खींचतान रही थी। यही वजह रही कि कई सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच फ्रेंडली मुकाबला भी हुआ और चुनाव में इसका नुकसान भी उठाना पड़ा।