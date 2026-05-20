अंधविश्वास ने ली एक और जान! डायन बताकर महिला की बेरहमी से हत्या, ऐसे हुआ खुलासा

Jharkhand Woman Killed Witchcraft Suspicion: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां जादू-टोना करने के शक में एक 55 साल की महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को ​गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार, यह घटना सोनुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बुंदुकोचा वन गांव की है। मृतक महिला की पहचान बैबेरा गांव की रहने वाली चंदू पूर्ति के रूप में हुई है। आज दुनिया कहां से कहां पर पहुंची है, लेकिन कुछ लोग आज भी अंधविश्वास के साये में जी रहे है।