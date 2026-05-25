Karnataka Politics: क्या कर्नाटक में बदलेगा मुख्यमंत्री? आलाकमान के बुलावे पर कल दिल्ली जाएंगे सिद्धारमैया, सियासी कयास तेज

Karnataka Political Update: कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 26 मई को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। इस बैठक को लेकर राज्य की सियासत में हलचल बढ़ गई है और मुख्यमंत्री बदलने को लेकर नए कयास लगाए जा रहे हैं।