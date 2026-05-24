राहुल गांधी का दावा- ‘BJP सरकार एक साल में गिर जाएगी’, संबित पात्रा ने दिया करारा जवाब

Rahul Gandhi Secret Meeting: राहूल गांधी (Rahul Gandhi) के एक कथित बयान से देश की राजनीति गरमा गई है। एक बैठक में राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में बढ़ते आर्थिक असंतोष और NEET पेपर लीक जैसे मुद्दों के कारण मोदी सरकार अगले एक साल के भीतर गिर जाएगी। उनके इस बयान पर भाजपा ने देशव्यापी मोर्चा खोल दिया है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पर देश में अराजकता और दंगे भड़काकर तख्तापलट करने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने NEET पेपर लीक और पीएम मोदी के इटली दौरे को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।