24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राहुल गांधी का दावा- ‘BJP सरकार एक साल में गिर जाएगी’, संबित पात्रा ने दिया करारा जवाब

Rahul Gandhi का दावा है कि मोदी सरकार अगले एक साल के भीतर गिर जाएगी। वहीं भाजपा ने इस बयान को देश में अराजकता फैलाने और दंगे भड़काकर सत्ता पलटने की साजिश बताया है, जिससे सियासत तेज हो गई है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Ankit Sai

May 24, 2026

Pm Modi Rahul Gandhi

पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी (ANI Photo)

Rahul Gandhi Secret Meeting: राहूल गांधी (Rahul Gandhi) के एक कथित बयान से देश की राजनीति गरमा गई है। एक बैठक में राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में बढ़ते आर्थिक असंतोष और NEET पेपर लीक जैसे मुद्दों के कारण मोदी सरकार अगले एक साल के भीतर गिर जाएगी। उनके इस बयान पर भाजपा ने देशव्यापी मोर्चा खोल दिया है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पर देश में अराजकता और दंगे भड़काकर तख्तापलट करने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने NEET पेपर लीक और पीएम मोदी के इटली दौरे को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।

NEET पेपर लीक और इटली की रील्स का किया जिक्र

राहुल गांधी ने 'X' पर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे घेरा था। उन्होंने देश के युवाओं और NEET पेपर लीक का मुद्दा उठाकर सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 'जब मोदी जी इटली में टॉफियां बांटते हुए रील्स बना रहे थे, तब भारत में पेपर लीक से परेशान युवा सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे थे।

NEET पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। कई बच्चों ने तो अपनी जान भी गंवा दी है। और मोदी जी ने न तो इसकी जिम्मेदारी ली, न ही धर्मेंद्र प्रधान को हटाया राहुल ने आगे लिखा कि 'जब लाखों युवा सड़कों पर हों, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर हो, और प्रधानमंत्री चुप रहें तो इसका मतलब है कि सरकार का ध्यान जवाब देने पर नहीं, बल्कि जवाब से बचने पर है।'

'यह साधारण बयान नहीं, देश के खिलाफ बड़ी साजिश'

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट लिखकर राहुल गांधी के इरादों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। पीयूष गोयल ने बयान में लिखा कि 'राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों के साथ-साथ भारत को अस्थिर करने का सपना देखने वाले 'टूलकिट गैंग' द्वारा देश के खिलाफ रची जा रही एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। यह कोई साधारण बयान नहीं, बल्कि देश में अराजकता फैलाने की एक गंभीर साजिश है।'

उन्होंने कांग्रेस पर भारत से नफरत करने का आरोप लगाते हुए आगे कहा कि 'देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की अपील करना क्या इससे कांग्रेस के असली इरादे जाहिर नहीं होते'

'देश में दंगे भड़काकर मोदी सरकार गिराना चाहते हैं राहुल'

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने तो राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। पात्रा ने एक संदेश जारी कर सीधे तौर पर राहुल गांधी को देश में दंगे कराने की साजिश से जोड़ दिया। संबित पात्रा ने कहा कि 'लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर दुस्साहस दिखाया है। कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक साल के भीतर गिर जाएगी।

राहुल गांधी दंगे भड़काकर और अराजकता के जरिए मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं।' पात्रा ने कहा कि 'भारत में संविधान सर्वोपरि है और लोकतंत्र की जीत होती है। यह भारत के 140 करोड़ लोगों की सरकार है। सोरोस समेत आपके विदेशी आका इस देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते।'

विदेशी दौरों से आने के बाद राहुल को क्या हो जाता है- भाजपा

भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी पर मर्यादा लांघते हुए हमला बोला और सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस नेता फिर से अपना आपा खो रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि 'आखिर विदेशी दौरों से लौटने के बाद राहुल गांधी किस चीज के नशे में रहते हैं?'

ये भी पढ़ें

‘राज्यपाल तो BJP के आदमी हैं’, मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण के दौरान प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन का बड़ा आरोप
राष्ट्रीय
प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन

खबर शेयर करें:

Published on:

24 May 2026 06:31 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी का दावा- ‘BJP सरकार एक साल में गिर जाएगी’, संबित पात्रा ने दिया करारा जवाब

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत-अमेरिका वार्ता में नस्लीय टिप्पणियों पर बोले मार्को रुबियो- ‘हर देश में कुछ बेवकूफ लोग होते हैं’

S Jaishankar-Marco Rubio
राष्ट्रीय

फाल्टा से जीत दर्ज करने वाले BJP के देबांगशु पांडा पर 17 मुकदमे, डकैती-हत्या समेत गंभीर धाराओं में कई आरोप

Debangshu Panda Criminal Cases
राष्ट्रीय

Balochistan में पाकिस्तानी सेना का जुल्म: दो निर्दोष युवाओं की हत्या से मचा हड़कंप

Pakistan's death squad in Balochistan
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के खिलाफ PIL, CBI जांच की मांग, फर्जी वकीलों पर भी सख्त एक्शन का आग्रह

Cockroach Janata Party
राष्ट्रीय

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ-साथ राहुल गांधी ने सरकार के सामने रखी एक और मांग, बोले-‘जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम नहीं रुकेंगे’

Rahul Gandhi on dharmendra pradhan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.