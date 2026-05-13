केरल में जीत के 8 दिन बाद भी CM की कुर्सी खाली, राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर, भूल जाओ वायनाड

इसी बीच, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा केरल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी यह तय नहीं कर पा रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कहा जा रहा है कि जमात के दबाव में प्रियंका वाड्रा वीडी सतीशन का नाम आगे बढ़ा रही हैं, जबकि राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग रमेश चेन्नीथला को आगे ला रहे हैं। कुछ लोग शशि थरूर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा की ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में 5 मुख्यमंत्री देने की योजना बना ली है।