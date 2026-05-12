NEET अब परीक्षा नहीं, नीलामी बन चुका है: पेपर लीक पर विपक्ष का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को युवाओं के भविष्य के खिलाफ अपराध बताया। उन्होंने X पर लिखा, NEET 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 22 लाख से अधिक छात्रों की कड़ी मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट BJP सरकार ने कुचल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि कई माता-पिता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया, गहने बेचे और बच्चे रातभर मेहनत करते रहे, लेकिन बदले में उन्हें पेपर लीक और भ्रष्टाचार मिला। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा की अब यह कोई परीक्षा नहीं रही, NEET अब एक नीलामी बन गई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले 10 सालो में 89 पेपर लीक और 48 री-एग्जाम हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं।