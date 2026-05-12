रेलवे कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 7वें वेतन आयोग के तहत DA में 2% की बढ़ोतरी, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी

DA बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारी के बेसिक पे पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 50,000 रुपये है तो पहले DA 58% के हिसाब से 29,000 रुपये मिलता था। अब 60% DA पर 30,000 रुपये हो जाएगा। यानी हर महीने 1,000 रुपये की अतिरिक्त राशि। चार महीने का एरियर जोड़ दें तो कुल फायदा कई हजार रुपये तक पहुंच जाएगा। उच्च वेतनमान वाले कर्मचारियों को इससे और ज्यादा लाभ होगा।