पंजाब में रिश्वतखोरी मामले में CBI की रेड, तीन को दबोचा, एक आरोपी फरार

CBI के अनुसार यह मामला पंजाब राज्य कर विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी विकास उर्फ विक्की गोयल और उनके पुत्र राघव गोयल ने उनके खिलाफ निदेशक जनरल (विजिलेंस), पंजाब के कार्यालय में लंबित एक शिकायत को निपटाने के बदले 20 लाख रुपये की मांग की थी। जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को वरिष्ठ विजिलेंस अधिकारियों के मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे।