राहुल गांधी और विजय की वायरल इंस्टाग्राम रील ब्लॉक, सरकार ने कहा- हमारा कोई लेना-देना नहीं

पूर्व यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अभियान प्रमुख श्रीवत्स ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि राहुल गांधी और विजय की रील तेजी से वायरल हो रही थी। उन्होंने कहा इंस्टाग्राम ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उस रील और तस्वीर वाली पोस्ट को ब्लॉक कर दिया है, जिसमें वे और थलापति विजय आज के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आ रहे थे। इस वायरल रील को एक घंटे से भी कम समय में 1.2 करोड़ व्यूज मिले थे, और वायरल तस्वीर वाली पोस्ट पहले ही 4.6 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी थी। यह गड़बड़ी MeitY के नियमों की वजह से है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लंबे समय से दबाया जा रहा है। उनकी X रीच, YouTube व्यूज और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स सभी को दबाया गया है। भारत में विपक्षी नेताओं की आवाज को इसी तरह दबाया जाता है।