हिमाचल में भीषण सड़क हादसा, 300 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 6 पर्यटकों की मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त वाहन में सवार सभी यात्री गुजरात के पर्यटक थे। ये सभी मनाली की यात्रा पूरी करने के बाद डलहौजी की ओर जा रहे थे। हादसे के समय क्षेत्र में भारी बारिश हो रही थी, जिससे सड़क पर फिसलन और दृश्यता कम होने की संभावना जताई जा रही है। वाहन में कुल 10 लोग सवार थे, जिनमें चालक भी शामिल था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह इनोवा क्रिस्टा वाहन मंडी जिले के पंजीकरण नंबर पर दर्ज है।