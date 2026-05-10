10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली में 4 घंटे मंथन; अब खरगे-राहुल करेंगे केरल CM के नाम का फैसला, तमिलनाडु में पांच दिन बाद विजय को मिला न्योता, शपथ आज

Congress Leadership Meeting: दिल्ली में शनिवार को आलाकमान से राज्य के नेताओं की करीब चार घंटे मैराथन बैठक के बाद भी निर्णय नहीं होने पर सीएम के नाम की घोषणा पार्टी अध्यक्ष म​​ल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर छोड़ी गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

May 10, 2026

leralam-tamilnadu update cm

बाएं तरफ कांग्रेस अध्यक्ष म​​ल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। दाएं तरफ TVK अध्यक्ष विजय (AI जनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो)

Kerala CM Name: केरल विधानसभा चुनाव में यूडीएफ गठबंधन की शानदार जीत के पांच दिन बाद भी कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली में शनिवार को आलाकमान से राज्य के नेताओं की करीब चार घंटे मैराथन बैठक के बाद भी निर्णय नहीं होने पर सीएम के नाम की घोषणा पार्टी अध्यक्ष म​​ल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर छोड़ी गई है। मैराथन बैठक में खरगे, राहुल ने सीएम पद के दावेदार वीडी सतीशन व रमेश चेन्नीथला से लंबी चर्चा की। एक अन्य दावेदार और गांधी परिवार के निकटस्थ राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद थे। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सनी जोसेफ, विधायक दल पर्यवेक्षक अजय माकन व मुकुल वासनिक तथा प्रभारी दीपा दासमुंशी भी बैठक में शामिल हुए। चेन्नीथला ने बैठक के बाद बताया ​कि राहुल गांधी सहित सभी नेताओं ने अपनी-अपनी बात कही। अब फैसला आलाकमान को करना है। प्रभारी दीपा दासमुंशी ने कहा कि आलाकमान उचित समय पर निर्णय की घोषणा करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह संयम बरतें और अनुशासनहीन व्यवहार न करें। गौरतलब है कि सतीशन के समर्थकों ने शुक्रवार को कुछ स्थानों पर प्रदर्शन किया था। इसे आलाकमान ने गंभीर माना है और सतीशन के प्रति नाराजगी भी जाहिर की है।

वीसीके व मुस्लिम लीग के समर्थन से विजय को मिला न्योता, शपथ आज

तमिलनाडु में पांच दिन के नाटकीय घटनाक्रम के बाद शनिवार शाम प्रदेश में विजयोदय तय हो गया। चुनाव में 108 सीट जीतने वाली टीवीके के नेता विजय को कांग्रेस (5) व वामदलों (4) के बाद दो-दो सीटों वाली वीसीके और मुस्लिम लीग (आइयूएमएल) का समर्थन पत्र भी मिल गया। विजय ने शाम को लोकभवन में राज्यपाल आरवी आर्लेकर से चौथी मुलाकात कर 120 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया। आर्लेकर अपना केरल दौरा स्थगित कर विजय से मिले बहुमत के आंकड़े 118 से ज्यादा विधायकों का समर्थन पत्र मिलने पर विजय को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए सरकार बनाने का न्योता दिया। विजय रविवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय को बहुमत का समर्थन मिलने और सरकार बनाने का न्योता मिलने के साथ ही प्रदेश भर में टीवीके कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर व ढोल बजाकर खुशियां मनाई। इससे पहले सुबह विजय को सीएम बनने में देरी के विरोध में तिरुनेलवेली जिले के पुथुमानाई गांव के टीवीके शाखा सचिव इसाक्कियाप्पन ने आत्मदाह का प्रयास किया। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

राष्ट्रपति शासन रोकने को समर्थन

इससे पहले दो सीटों वाली वीसीके ने दिन भर विचार विमर्श कर अपरान्ह टीवीके के नवनिर्वाचित विधायक अर्जुन आढव को पार्टी का समर्थन पत्र सौंपा। वीसीके महासचिव टी.तिरुमावलवन ने कहा कि राष्ट्रपति शासन टालने के लिए और वामदलों को फॉलो करते हुए बिना शर्त टीवीके को समर्थन दिया गया है। वीसीके बाद मुस्लिम लीग ने भी टीवीके को समर्थन पत्र सौंप दिया। उधर, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने नई सरकार को बधाई दी है और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का वादा किया है।

ये भी पढ़ें

Bhilai News: अब शरीर में खुद घुल जाएंगे हड्डियों के प्लेट-स्क्रू, दूसरी सर्जरी की जरूरत होगी खत्म,
भिलाई
Bhilai News: अब शरीर में खुद घुल जाएंगे हड्डियों के प्लेट-स्क्रू, दूसरी सर्जरी की जरूरत होगी खत्म,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Assembly Elections 2026

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राहुल गांधी

Published on:

10 May 2026 04:20 am

Hindi News / National News / दिल्ली में 4 घंटे मंथन; अब खरगे-राहुल करेंगे केरल CM के नाम का फैसला, तमिलनाडु में पांच दिन बाद विजय को मिला न्योता, शपथ आज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

चीन से कश्मीर तक लोहा मनवाया, NS Raja Subramani अब बनेंगे देश के अगले CDS, जानिए रोचक बातें

new cds india
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: प्रॉपर्टी को लेकर मालिक और कर्मचारी में थी खींचतान; केंद्र को दे दिया ये निर्देश

Bengaluru Property Dispute SC
राष्ट्रीय

मौसम ने ली करवट: देशभर में अगले दो सप्ताह रहेगा आंधी-बारिश का दौर, लू से मिलेगी राहत

weather Update
राष्ट्रीय

IIT भिलाई के वैज्ञानिकों की बड़ी खोज, अब शरीर में खुद घुल जाएंगे हड्डियों के प्लेट-स्क्रू, दूसरी सर्जरी से मिलेगी राहत

iit bhilai Bone Plate Technology
राष्ट्रीय

थर्र-थर्र कांपेगा दुश्मन! भारत ने किया महाविनाशक मिसाइल का परीक्षण; 12 हजार किमी तक मार करने में सक्षम

India ICBM Test
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.