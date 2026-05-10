मौसम ने ली करवट: देशभर में अगले दो सप्ताह रहेगा आंधी-बारिश का दौर, लू से मिलेगी राहत

मौसम अपडेट (इमेज सोर्स: पत्रिका)
India Weather Update: दक्षिण-पश्चिम मानसून आने से पहले देश में सक्रिय अलग-अलग चक्रवात सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बार-बार बदल रहा है। कई राज्यों में अप्रेल के बाद मई में भी आंधी-बारिश की गतिविधियां जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो सप्ताह (7 से 20 मई 2026) के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। इससे उत्तर भारत में लू की स्थिति में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। दो नए पश्चिमी विक्षोभ 10 मई और 11 से 13 मई के बीच लगातार सक्रिय होने से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश का मौसम बना रहेगा। लेकिन पश्चिमी राजस्थान व गुजरात के कुछ भागों में लू चलने की संभावना है।
आइएमडी के अनुसार मौजूदा सक्रिय चक्रवातों के कारण इस सप्ताह उत्तर भारत के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और 30-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं वहीं मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय सहित पूरे क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में छिटपुट से व्यापक बारिश तथा दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
आइएमडी के अनुसार 14 से 20 मई तक नया विक्षोभ पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करेगा। इन दिनों में बंगाल की खाड़ी में दक्षिण-पश्चिम मानसून की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और 20 मई तक दक्षिण-पश्चिम अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में पहुंचने की संभावना है। मानसून से पहले प्री-मानसून की गतिविधियां शुरू होगी और इससे पूर्वी, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में सामान्य से अधिक भारी बारिश होने की उम्मीद है।
पिछले सप्ताह (30 अप्रेल से 6 मई) देशभर में सामान्य से 79 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई। उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। कई राज्यों में ओलावृष्टि भी हुई। बीते सप्ताह सबसे ज्यादा तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के अदिलाबाद में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस असम के हफलांग में दर्ज किया गया।
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