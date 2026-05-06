मौसम फिर दिखाएगा नया खेल: अगले कुछ दिन इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, तूफान का अलर्ट

मौसम विभाग (आइएमडी) के अनुसार दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कहीं-कहीं 7-11 सेमी भारी बारिश दर्ज की गई। कुछ हिस्सों में ओले भी गिरे। तूफान से हरियाणा में हजारों पेड़ उखड़ गए। सड़कें, बिजली के खंभे और वाहन क्षतिग्रस्त हुए। कई जिलों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के क्षेत्रों में भी आंधी-बारिश से यातायात प्रभावित रहा। यूपी-बिहार में आंधी-बारिश और बिजली गिरने से बीते 24 घंटों में 31 लोगों की मौत हो गई। कई लोग झुलस गए।