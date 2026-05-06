आतंकियों को सबक सिखाने लांघी LOC… कौन है ये जांबाज? जिसने पांच साल पाकिस्तान की कालकोठरी में बिताए

नवीन को लाहौर की खौफनाक कोट लखपत जेल के 'सस्पेक्ट सेल' में डाल दिया गया। वह कालकोठरी इतनी तंग थी कि न कोई सीधा खड़ा हो सकता था, न चैन से लेट सकता था। दिन में सिर्फ दो रोटियां मिलती, जिनमें पिसा हुआ कांच मिला होता था। रात 8 बजे से लगातार खड़े रहने की ड्यूटी ताकि वे सो न सकें। हीटर पर पेशाब करने को मजबूर किया जाता, जिससे पूरे शरीर में बिजली का करंट दौड़ जाता था। आइएसआइ ने उन्हें दौलत और निकाह का लालच देकर जासूस बनाने की कोशिश की, नहीं माने तो और टॉर्चर किया।