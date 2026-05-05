असम में नाचते-गाते हुआ चुनाव, कोई हेट स्पीच नहीं- CM हिमंता बिस्वा सरमा ने एंकर को समझाया

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ‘NDTV’ से बातचीत में कहा कि असम में उनका चुनाव प्रचार बिल्कुल भी बांटने वाला नहीं था। उन्होंने उन आरोपों को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि चुनाव के दौरान हेट स्पीच का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने साफ कहा, असम में कोई हेट स्पीच नहीं थी, उनका कहना है कि वह जो भी बोलते हैं, सोच-समझकर बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं।