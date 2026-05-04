‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज शांति मिल रही होगी’, बंगाल जीत के बाद पीएम मोदी ने क्यों किया याद?

पश्चिम बंगाल जीतने के बाद पीएम मोदी का अभिवादन (फोटो सोर्स: ANI)
West Bengal election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ जश्न ही नहीं मनाया, बल्कि इतिहास को याद किया। अपने भाषण में उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि आज उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी।
करीब 80 साल पहले जिस सोच की नींव रखी गई थी, उसी का असर आज की राजनीति में साफ दिख रहा है। इसी के साथ उन्होंने राज्य के लिए ‘नए अध्याय’ की शुरुआत का दावा भी किया, जो आने वाले समय में बंगाल की राजनीति को नई दिशा दे सकता है।
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