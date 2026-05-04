‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज शांति मिल रही होगी’, बंगाल जीत के बाद पीएम मोदी ने क्यों किया याद?

करीब 80 साल पहले जिस सोच की नींव रखी गई थी, उसी का असर आज की राजनीति में साफ दिख रहा है। इसी के साथ उन्होंने राज्य के लिए ‘नए अध्याय’ की शुरुआत का दावा भी किया, जो आने वाले समय में बंगाल की राजनीति को नई दिशा दे सकता है।