Trimbakeshwar Temple closed: क्लाउडबर्स्ट अलर्ट के चलते त्र्यंबकेश्वर के दर्शन स्थगित, श्रद्धालु कर रहे इंतजार

Trimbakeshwar Temple heavy rain: महाराष्ट्र के नासिक जिले में मौसम विभाग की चेतावनी का असर अब आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक, त्र्यंबकेश्वर धाम पर भी दिखाई दे रहा है। प्रसिद्ध बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक, त्र्यंबकेश्वर धाम में मूसलाधार बारिश और संभावित 'क्लाउडबर्स्ट' (बादल फटने) के रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने ऐहतियातन मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए हैं। इस फैसले के बाद दूर-दराज से पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु त्र्यंबकेश्वर और उसके आसपास के इलाकों में फंस गए हैं, जिनमें सबसे बड़ी संख्या कर्नाटक से आए तीर्थयात्रियों की है। प्रशासन इस हालात पर नजर बनाए हुए है, साथ ही श्रद्धालुओं से मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित रहने और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी की पालना की अपील की है।