Monsoon Update: भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, राजस्थान समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में मुंबई के विक्रोली में 250 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। गुजरात के अमरेली जिले के राजुला तालुका में 11 इंच बारिश से घातरवाडी नदी उफान पर है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बालमदेही नदी में बाढ़ आई, श्रद्धालु फंस गए जिन्हें रेस्क्यू किया गया। हिमाचल केचंबा में चलती कार पर पत्थर गिरने से 14 वर्षीय दीक्षिता की मौत हो गई। कुल्लू में पागल नाले में बाढ़ व भारी मलबा बहकर आने से हाईवे बाधित हुआ। वहीं जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड से कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। इसी प्रकार से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है।