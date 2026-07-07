बारुईपुर कांड: ‘खुद जीतकर नहीं आई, अब रास्ते पर ड्रामा कर रही’, ममता पर दिलीप घोष का बड़ा हमला

Mamata Banerjee News: पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई हैवानियत और हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरी और उन्होंने एक कैंडललाइट मार्च निकाला। लेकिन अब इस मार्च को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के इस कदम पर तीखा हमला बोला है। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के आंदोलन को 'रास्ते का ड्रामा' बताते हुए कहा कि उन्हें विकास करना आता ही नहीं है, वे केवल आंदोलन की राजनीति जानती हैं।