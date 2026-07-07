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बारुईपुर कांड: ‘खुद जीतकर नहीं आई, अब रास्ते पर ड्रामा कर रही’, ममता पर दिलीप घोष का बड़ा हमला

Baruipur Case: बारुईपुर में नाबालिग लड़की के साथ हुई हैवानियत पर ममता बनर्जी ने कैंडल मार्च निकाला। इस पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तीखा तंज कसते हुए इसे 'रास्ते का ड्रामा' बताया है। पढ़ें पूरी खबर...
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कोलकाता

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Pratiksha Gupta

Jul 07, 2026

baruipur minor girl case, bjp vs tmc bengal

बारुईपुर कांड: ममता की सड़क पर मौजूदगी पर उठे सवाल

Mamata Banerjee News: पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई हैवानियत और हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरी और उन्होंने एक कैंडललाइट मार्च निकाला। लेकिन अब इस मार्च को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के इस कदम पर तीखा हमला बोला है। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के आंदोलन को 'रास्ते का ड्रामा' बताते हुए कहा कि उन्हें विकास करना आता ही नहीं है, वे केवल आंदोलन की राजनीति जानती हैं।

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’15 साल तक नहीं मिला समय, अब क्यों याद आई पीड़िता?’ ममता पर अग्निमित्रा पॉल का बड़ा हमला

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Updated on:

07 Jul 2026 08:26 am

Published on:

07 Jul 2026 08:10 am

Hindi News / National News / बारुईपुर कांड: ‘खुद जीतकर नहीं आई, अब रास्ते पर ड्रामा कर रही’, ममता पर दिलीप घोष का बड़ा हमला

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