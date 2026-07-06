’15 साल तक नहीं मिला समय, अब क्यों याद आई पीड़िता?’ ममता पर अग्निमित्रा पॉल का बड़ा हमला

Mamata Banerjee News: पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में एक 11-12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाली हैं, जिस पर राज्य की भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने तीखा हमला बोला है। अग्निमित्रा पॉल ने साफ शब्दों में कहा कि ममता बनर्जी को पिछले 15 सालों में कभी बंगाल की पीड़ित बेटियों की याद नहीं आई, और अब वह इस दुखद घटना पर सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं।