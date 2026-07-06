’15 साल तक नहीं मिला समय, अब क्यों याद आई पीड़िता?’ ममता पर अग्निमित्रा पॉल का बड़ा हमला

अग्निमित्रा पॉल ने ममता को घेरा | फोटो सोर्स- ANI
Mamata Banerjee News: पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में एक 11-12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाली हैं, जिस पर राज्य की भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने तीखा हमला बोला है। अग्निमित्रा पॉल ने साफ शब्दों में कहा कि ममता बनर्जी को पिछले 15 सालों में कभी बंगाल की पीड़ित बेटियों की याद नहीं आई, और अब वह इस दुखद घटना पर सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं।
अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी के संभावित दौरों को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्हें मणिपुर, उन्नाव और हाथरस जैसे मामलों में जाने का अवसर मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल में कथित पीड़ित परिवारों से मिलने में लगातार देरी देखी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ घटनाओं को राजनीतिक रूप से प्रस्तुत किया गया, जबकि स्थानीय स्तर पर पीड़ितों को न्याय और सहायता देने में गंभीर कमी रही।
अपने बयान में उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले सहित हंसखाली, कदंबिनी और पार्क स्ट्रीट जैसे चर्चित मामलों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि इन मामलों में सरकार की प्रतिक्रिया और जांच प्रक्रिया को लेकर लगातार अनियमितताओं और देरी के आरोप सामने आते रहे हैं, जिससे जनता के बीच असंतोष बढ़ा है।
अग्निमित्रा पॉल ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी का संभावित दौरा केवल राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष इस मामले में लगातार निगरानी बनाए रखेगा और जवाबदेही तय करने की मांग करेगा।
TMC ने BJP पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को बारुईपुर जाने से रोका गया। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और राज्य में सुपर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं।
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