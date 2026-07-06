Bengal Rajya Sabha Elections: 3 राज्य सभा सीटों के लिए तारीख का हुआ ऐलान, 24 जुलाई को होगी वोटिंग

Bengal Rajya Sabha Election Date: पश्चिम बंगाल की तीन राज्य सभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। इन सीटों पर 24 जुलाई को वोटिंग होगी और इसी दिन वोटों की गिनती भी की जाएगी। विधानसभा चुनाव में मिली हार और इसके बाद पार्टी के टूटने के बाद ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल, ये सीटें सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बराइक और सुखेंदु रॉय के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी।