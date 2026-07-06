Bengal Rajya Sabha Elections: 3 राज्य सभा सीटों के लिए तारीख का हुआ ऐलान, 24 जुलाई को होगी वोटिंग

बंगाल की तीन राज्य सभा सीटों के लिए चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान
Bengal Rajya Sabha Election Date: पश्चिम बंगाल की तीन राज्य सभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। इन सीटों पर 24 जुलाई को वोटिंग होगी और इसी दिन वोटों की गिनती भी की जाएगी। विधानसभा चुनाव में मिली हार और इसके बाद पार्टी के टूटने के बाद ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल, ये सीटें सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बराइक और सुखेंदु रॉय के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी।
बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अपने सबसे बड़े संकट से दौर से गुजर रही है। विधानसभा से लेकर संसद तक पार्टी दो हिस्सों में टूट गई है। इसके अलावा पार्टी के बड़े नेता भी ममता का साथ छोड़ रहे हैं।
|क्रमांक
|चुनाव कार्यक्रम
|तिथि
|दिन
|समय
|1
|अधिसूचना जारी
|7 जुलाई 2026
|मंगलवार
|—
|2
|नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि
|14 जुलाई 2026
|मंगलवार
|—
|3
|नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी)
|15 जुलाई 2026
|बुधवार
|—
|4
|नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि
|17 जुलाई 2026
|शुक्रवार
|—
|5
|मतदान
|24 जुलाई 2026
|शुक्रवार
|प्रातः 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक
|6
|मतगणना
|24 जुलाई 2026
|शुक्रवार
|शाम 5:00 बजे
|7
|निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि
|27 जुलाई 2026
|सोमवार
|—
सबसे पहले राज्य सभा से टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने 8 जून को इस्तीफा दिया था। इसके बाद 10 जून को सुष्मिता देव ने टीएमसी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में सीएम हिमंत बिस्व सरमा से मुलाकात की। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि सुष्मिता बीजेपी में शामिल हो सकती है। वहीं 11 जून को प्रकास चिक बराइक ने पार्टी और राज्य सभा से इस्तीफा दे दिया।
बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी संसद और विधानसभा में दो हिस्सों में टूट गई। एक गुट ममता बनर्जी का है तो वहीं दूसरा गुट बागी नेताओं का है। विधानसभा में ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में एक गुट है। इसमें करीब 58 विधायक हैं। वहीं टीएमसी के 20 सांसद पार्टी से बागी होकर NCPI में शामिल हो गए। उन्होंने सदन में एनडीए का साथ देने की भी बात कही है।
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