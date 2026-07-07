‘यह 2-4 लोगों का नहीं, बहुत बड़ा रैकेट है’, बारुईपुर कांड में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद सायोनी घोष का बयान

बागी TMC नेता सायनी घोष ने इस मामले में कहा, 'मैं पूरे परिवार से मिली। जब किसी की जान जाती है, कोई बच्चा मरता है, तो हमें भी दुख होता है। हम अपनी मुख्यमंत्री से यही उम्मीद करते हैं- एक जांच, एक सच्ची जांच, एक पूरी जांच। दोषियों को सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि हम इस मामले की गहराई से जांच करेंगे, हम मामले की तह तक जाएंगे। और भले ही ऐसा लगे कि इसमें दो, तीन या चार लोग शामिल हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ा रैकेट है। हमें भविष्य में अपनी बेटियों की सुरक्षा और हिफाजत पक्की करनी होगी।'