‘दीदी के उस एक फोन ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया’ TMC से इस्तीफे के बाद चंद्रिमा भट्टाचार्य का छलका दर्द

चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे पर बीजेपी विधायक डॉ. राजेश कुमार सुरोलिया ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर गुटबाजी और अविश्वास चरम पर है। सुरोलिया ने आरोप लगाया कि टीएमसी अवैध गतिविधियों, वसूली, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी में लिप्त रही है। उनका कहना था कि अब जब पार्टी के भीतर हितों का टकराव बढ़ गया है तो नेता एक-दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 4 मई को चुनाव परिणाम आने के करीब 60 दिन के भीतर ही पार्टी आंतरिक कलह से जूझती नजर आ रही है।