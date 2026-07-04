टीएमसी ऑफिस पर बागी गुट का ‘कब्ज़ा’! मीटिंग के बाद चाबी भी साथ ले गए

गौरतलब है कि चुनाव आयोग में हुई बैठक के बाद बागी गुट ने कदम उठाया गया। ऋतब्रत के नेतृत्व वाले बागी गुट ने गुरुवार को दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर संगठनात्मक बदलावों से जुड़े सभी दस्तावेज सौंपने का दावा किया। ऋतब्रत के अनुसार 22 जून को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के विशेष सत्र में अरूप रॉय को अध्यक्ष चुना गया और नई राष्ट्रीय कार्य समिति गठित की गई। इसकी सूचना 23 जून को चुनाव आयोग को दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की पूर्ण बेंच ने उनकी बात विस्तार से सुनी और जांच के बाद जल्द फैसला देने का आश्वासन दिया। अब पार्टी के नाम और चुनाव चुनाव चिह्न पर आयोग के फैसले का इंतजार है।