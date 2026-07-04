कामिकाज़े ड्रोन और पोर्टेबल टैंक रोधी मिसाइल से लैस होगी भारतीय सेना, 52 हज़ार करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मिली मंजूरी

आर्मी



भारतीय थल सेना को मिलने वाले हथियारों में 'आकाश तरंग' ड्रोन रोधी इलेक्ट्रॉनिक युद्धक सिस्टम मिलेगा जो मानवरहित हवाई खतरों से सुरक्षा करेगा। इसके अलावा मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जो कंधे पर ले जाकर दागी जाने वाली टैंक रोधी मिसाइल है, भी आर्मी को मिलेगा। मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल जो मध्यम दूरी से आने वाले हवाई खतरों से रक्षा करने में सक्षम है, भी सेना के हथियारों में शामिल होगी। इसके अलावा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जिसके मल्टी-स्पेक्ट्रल सेंसर से दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोधी उपाय नाकाम होंगे, भी आर्मी को मिलेगा। साथ ही कामिकाज़े ड्रोन भी सेना की ताकत को बढ़ाएंगे।