खाली होंगे फुटपाथ, अवैध बैनर लगाने पर 1 लाख तक का जुर्माना, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का बड़ा ऐलान

नई नीति के तहत बिना अनुमति लगाए जाने वाले फ्लेक्स, बैनर और होर्डिंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि ऐसे अवैध विज्ञापन न सिर्फ शहर की सुंदरता खराब करते हैं बल्कि यातायात और पैदल चलने वालों के लिए भी परेशानी पैदा करते हैं। इसी वजह से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे अवैध फ्लेक्स लगाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और सार्वजनिक स्थान अधिक व्यवस्थित बनेंगे।