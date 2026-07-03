केतन अग्रवाल हत्याकांड: आरोपी चेतन के चाचा का आया बयान, बोले- ‘कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा’, सिया के वायरल वीडियो पर भी बढ़ा विवाद

पुलिस जांच के अनुसार, केतन अग्रवाल की हत्या उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर पुणे के लोहागढ़ किले में की। आरोप है कि दोनों ने केतन को चट्टान से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। जांच में पुलिस ने दावा किया है कि वारदात से पहले दोनों आरोपियों ने हत्या करने के तरीकों के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया था। इतना ही नहीं, दोनों घटना से पहले लोहागढ़ किले भी गए थे ताकि कथित तौर पर पूरी योजना की रेकी और रिहर्सल कर सकें। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपियों ने घटना के बाद पूछताछ की स्थिति में क्या जवाब देना है, इसकी भी पहले से तैयारी और अभ्यास किया था।