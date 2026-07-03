संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान: दुनिया के 5 महाद्वीपों के लोग RSS देखने आते हैं, अपने युवाओं के लिए मांगते हैं ट्रेनिंग

Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश और विदेश से लोग संघ को देखने और समझने आते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी पांचों महाद्वीपों से आए लोगों ने एक जैसी बात कही। उनके मुताबिक, जो भी यहां आता है वह पूछता है कि क्या संघ के लोग उन्हें प्रशिक्षण देंगे ताकि वे अपने-अपने देशों के युवाओं को भी ऐसा ही प्रशिक्षण दे सकें।