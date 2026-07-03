बेंगलुरु में SIR नियमों के उल्लंघन का आरोप, BJP नेता आर. अशोक ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी

Special Intensive Revision Karnataka: कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानि एसआईआर प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि कुछ इलाकों में BLO घर-घर जाकर फॉर्म लेने के बजाय मस्जिदों और मैरिज हॉल में कतार लगवाकर फॉर्म बांट रहे हैं। आर. अशोक ने इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए।