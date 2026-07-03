3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ममता बनर्जी को बड़ा झटका: बागी गुट ने कोलकाता में TMC मुख्यालय पर किया कब्जा, ऋतब्रत बोले- ‘हम ही असली तृणमूल’

तृणमूल कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने कोलकाता स्थित पार्टी मुख्यालय पर दावा किया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

image

Shaitan Prajapat

Jul 03, 2026

Ritabrata Banerjee

TMC ऑफिस पर ऋतब्रत बनर्जी का कब्जा

Trinamool Congress: तृणमूल कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई और तेज हो गई है। पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने शुक्रवार को कोलकाता स्थित पार्टी के संगठनात्मक मुख्यालय पर कब्जे का दावा किया। एक दिन पहले ही इस गुट ने चुनाव आयोग में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश किया था। वहीं, ममता बनर्जी गुट ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि निष्कासित नेताओं को पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है।

TMC ऑफिस भी गंवा बैठीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने कोलकाता स्थित पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया और दावा किया कि वे ही असली तृणमूल हैं। उन्होंने कार्यालय के सामने एक बैनर भी लगाया जिस पर ममता बनर्जी के बजाय अरूप रॉय को पार्टी अध्यक्ष बताया गया था।

मेट्रोपॉलिटन कार्यालय 2022 से पार्टी के राज्य कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है, जब टीएमसी ने ईएम बाईपास के निकट स्थित अपने मूल कार्यालय के पुनर्निर्माण के लिए अधिग्रहित किए जाने के बाद वहां स्थानांतरित कर दिया था।

'यह हमारा कार्यालय है, हमारी जिम्मेदारी है'

ऋतब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट के बागी नेता संदीपान साहा ने कोलकाता में टीएमसी कार्यालय पर कब्जा करने के बाद कहा कि यह हमारा कार्यालय है, हमारी जिम्मेदारी है। पार्टी की भविष्य की गतिविधियां यहीं होंगी।

रितब्रता बनर्जी पहुंचे TMC ऑफिस

परिसर में प्रवेश करके, बागियों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच संगठनात्मक वैधता के अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश की। फिरहाद हकीम, जावेद खान, संदीपान साहा और अखरूज्जमान सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ रितब्रता ने कार्यालय का दौरा किया और वहां एक बैठक की। कुछ देर की मीटिंग के बाद ऋतब्रत समेत दूसरे नेता पार्टी के दफ्तर पर ताला लगाते दिखे और चाबी लेते चले गए।

यह गलत और कानून के खिलाफ : TMC विधायक सोवनदेब

TMC पार्टी ऑफिस के मामले पर TMC विधायक सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत और कानून के खिलाफ है। यह जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश है और हमें इस मामले को देखना चाहिए।

'वोट और नोट' की राजनीति करती रही ममता बनर्जी

बीजेपी नेता केया घोष ने कहा कि चुनाव से पहले TMC ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की थी, यहां तक ​​कि संसद में उन्हें हटाने के लिए हस्ताक्षर भी किए थे। अब सवाल यह है कि किस गुट को चुनाव चिह्न मिलेगा और ज्ञानेश कुमार इस पर फैसला सुनाएंगे। यह भी सबको पता है कि ममता बनर्जी 'वोट और नोट' की राजनीति करती रही हैं। कहा जाता है कि उनकी पार्टी के पार्षदों के पास भी करोड़ों की संपत्ति थी। अगर यह सच है, तो भ्रष्टाचार का स्तर सोचिए। लड़ाई पार्टी फंड को लेकर भी है कि किस गुट का उस पर कंट्रोल होगा। अब चुनाव आयोग इस पर फैसला करेगा।

गिरफ्तारी के बाद अनिता राधाकृष्णन का बड़ा दावा, बोले- TVK में शामिल नहीं हुआ, इसलिए अरेस्ट किया गया

ये भी पढ़ें
Anitha Radhakrishnan arrested

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ममता बनर्जी

TMC

Updated on:

03 Jul 2026 09:41 pm

Published on:

03 Jul 2026 09:13 pm

Hindi News / National News / ममता बनर्जी को बड़ा झटका: बागी गुट ने कोलकाता में TMC मुख्यालय पर किया कब्जा, ऋतब्रत बोले- ‘हम ही असली तृणमूल’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राम मंदिर दान मामला: RSS नेता इंद्रेश कुमार बोले- ट्रस्ट के लिए कोई अपना-पराया नहीं, दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई

Indresh Kumar
राष्ट्रीय

बेंगलुरु में SIR नियमों के उल्लंघन का आरोप, BJP नेता आर. अशोक ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी

SIR REPORT
राष्ट्रीय

केतन अग्रवाल हत्याकांड: आरोपी चेतन के चाचा का आया बयान, बोले- ‘कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा’, सिया के वायरल वीडियो पर भी बढ़ा विवाद

Ketan Murder Case
राष्ट्रीय

संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान: दुनिया के 5 महाद्वीपों के लोग RSS देखने आते हैं, अपने युवाओं के लिए मांगते हैं ट्रेनिंग

rss
राष्ट्रीय

Snake Bite: खाट पर सो रहे 2 सगे मासूम भाइयों को करैंत सांप ने डसा, बर्तन से ढंक कर पहुंचे अस्पताल, दोनों की मौत

Snake bite
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.