गिरफ्तारी के बाद अनिता राधाकृष्णन का बड़ा दावा, बोले- TVK में शामिल नहीं हुआ, इसलिए अरेस्ट किया गया

पूर्व मंत्री और DMK नेता अनीता राधाकृष्णन की गिरफ्तारी पर BJP की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि अनीता राधाकृष्णन ने बहुत अहंकार के साथ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने मुख्यमंत्री की निंदा की और उन पर व्यक्तिगत हमले किए। यह DMK की सोच है। चाहे सामाजिक स्तर पर हो या सोशल मीडिया पर, वे अपने विरोधियों की आलोचना करने के लिए बहुत गलत, अपमानजनक और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह DMK के DNA में है, इसलिए मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। राजनीतिक तौर पर, अगर आप किसी राजनीतिक विरोधी का विरोध करना चाहते हैं, तो आपको सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए।