Tamil Nadu सरकारी स्कूलों में 3.45 लाख नए छात्रों का दाखिला, Admission प्रक्रिया जारी

पिछले साल 30 जुलाई तक सरकारी स्कूलों में कुल 4,00,364 विद्यार्थियों का दाखिला हुआ था। इनमें 32,807 केजी कक्षाएं, 2,11,563 तमिल माध्यम की पहली कक्षा, 63,896 अंग्रेजी माध्यम की पहली कक्षा और 92,098 कक्षा 2 से 8 तक के विद्यार्थी शामिल थे। दोनों वर्षों में पहली कक्षा के छात्रों की संख्या कुल दाखिलों का लगभग 70 प्रतिशत रही है। अधिकारियों के मुताबिक, 2024 में करीब 3.2 लाख दाखिले हुए थे, जो 2025 में बढ़कर 4 लाख से अधिक हो गए। इस वृद्धि का मुख्य कारण आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटा दाखिलों में देरी थी। इस बार आरटीई दाखिले समय पर हो रहे हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में आंकड़ा पिछले साल से कम रह सकता है।