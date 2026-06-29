Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में टूट रही EPS की पार्टी AIADMK, एक और विधायक ने दिया इस्तीफा; जानें अब तक कितने MLA ने छोड़ी पार्टी

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव हारने के बाद एडप्पाडी के. पलानीसामी (EPS) की पार्टी AIADMK सियासी संकट से गुजर रही है। पार्टी के एक और विधायक एमआर विजयभास्कर ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी छोड़ने वाले वे छठे विधायक बन गए हैं। लगातार विधायकों के जाने से पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।