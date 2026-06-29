मोदी कैबिनेट में अनुराग ठाकुर को शामिल कर चुनाव से हिमाचल को बड़ा संदेश दे सकती है बीजेपी

अनुराग ठाकुर हिमचाल के हमीरपुर-बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। वह लगातार 5 बार सांसद चुने गए हैं। अनुराग हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। वह BCCI अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान अनुराग ठाकुर राज्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। तब बतौर सूचना एवं प्रसारण मंत्री उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा था। वहीं, अगले साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अनुराग ठाकुर हिमाचल के युवा वोटरों के बीच काफी लोकप्रिय है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अनुराग प्रदेश में युवा वोटरों को लामबंद करें।