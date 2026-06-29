केरल के सीएम वी. डी. सतीशन ने साधा पिछली एलडीएफ सरकार पर निशाना, घोषणापत्र के वादों को पूरा करने में देरी करने का लगाया आरोप

उन्होंने महिला सुरक्षा योजना को लागू करने पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि इसे चुनावों से ठीक पहले बिना किसी सही संस्थागत व्यवस्था के जल्दबाजी में शुरू किया गया था। उन्होंने कहा, "पुरानी सरकार ने वेतन संशोधन आयोग की घोषणा तब की जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। उन्होंने सालों तक डीए और डीआर रोके रखे। अब हमारी सरकार को वो सब करना पड़ रहा है जो पुरानी सरकार नहीं कर पाई। पेंशन फंड पर 17,000 करोड़ रुपये का बोझ है और यह बोझ मौजूदा सरकार को विरासत में मिला है। महिला सुरक्षा योजना को ठीक से लागू नहीं किया गया था। फरवरी और मार्च के लिए आर्थिक मदद उसी दिन जारी की गई जिस दिन आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी। इस योजना के लिए कोई उचित समिति नहीं बनाई गई थी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी समिति ने काम नहीं किया। शायद आपकी स्थानीय और क्षेत्रीय समितियों ने लाभार्थियों की सूची तैयार की थी। हम योजना की अच्छी तरह से समीक्षा करेंगे, कमियों को दूर करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे।"