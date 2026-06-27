नीतीश कुमार के करियर में होगा एक और बदलाव? लग रहे कई कयास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री ने बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। इस फेरबदल में जदयू अध्यक्ष व बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अब ये भी चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार को मोदी सरकार डिप्टी पीएम बना सकती है। हालांकि, नीतीश कुमार को लेकर ये अटकलबाजी नई नहीं है। इससे पहले जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उस समय भी यह बात जोर पकड़ रही थी कि उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है।