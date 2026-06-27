Ayodhya Donation Scam: अशोक सिंघल के करीबी रहे चंपत राय का कैमिस्ट्री के लेक्चरर से राम मंदिर के सत्ता केंद्र तक का सफर

Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या में राम मंदिर के चंदे की चोरी के बाद पूरे देश और दुनिया में एक नाम की सबसे अधिक चर्चा है और वह है चंपतराय। आखिर कौन हैं चंपतराय। वे सत्ता के गलियारों के इतने नजदीक कैसे पहुंचे।क्या है उनका बैकग्राउंड । आइए जानते हैं। बिजनौर में जन्मे 79 वर्षीय राय कालांतर में अयोध्या के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन चुके थे। विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन कद्दावर नेता अ​शोक सिंहल के करीबी चंपतराय राजनीति के पायदान पर बहुत आगे निकल चुके थे। एक समय ऐसा भी आया, जब अयोध्या से जुड़ी हर चीज के चलते-फिरते ज्ञानकोश माने जाने वाले चंपत राय को 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव नियुक्त किया जाना राम मंदिर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए एक पुरस्कार के रूप में देखा गया। परिषद ने शुक्रवार को कहा था कि उसे अपने उपाध्यक्ष चंपत राय द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने की कोई जानकारी नहीं है।