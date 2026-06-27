केतन हत्याकांड: हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर निकले लोग, परिवार ने सिया से पूछा- ‘पहले ही मना क्यों नहीं किया?’

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब लोगों का गुस्सा भी खुलकर सामने आने लगा है। शहर के लोधा बेलमोंडो टाउनशिप में शुक्रवार शाम बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर 'जस्टिस फॉर केतन' की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान केतन के परिवार ने भी पहली बार सार्वजनिक रूप से सिया गोयल से सवाल पूछा कि अगर वह शादी नहीं करना चाहती थी, तो शुरुआत में ही मना क्यों नहीं कर दिया।