क्या होती है ‘MCOCA’ कार्रवाई? महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, अब तक तीन अरेस्ट

Maharashtra TET Paper Leak 2026 Update: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पुलिस ने कथित पेपर लीक का खुलासा कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने 28 जून, 2026 को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी। अब तक इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के लिए SIT का गठन भी कर दिया गया है। इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड पर ‘MCOCA’ के तहत कार्रवाई करने की बात कही है।