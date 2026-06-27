‘पेट्रोल-डीजल का दाम क्यों नहीं हो रहा कम? सरकार जनता की जेब काट रही है’, विपक्ष का सवाल

बता दें होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। इसी रास्ते से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद दुनिया के अलग-अलग देशों तक पहुंचते हैं। अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण पिछले दिनों जब, इस अहम समुद्री मार्ग को बंद किया गया… तब पूरी दुनिया में तेल-गैस संकट छा गया। भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान में तेल-गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। हाहाकार सा मच गया। भारत में जो पेट्रोल 97 और 100 रुपये प्रति लीटर मिलता था, उसकी कीमत 108-112 पहुंच गई।