PM Modi Seychelles Visit: तीन दिवसीय सेशेल्स दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, विक्टोरिया में हुआ भव्य स्वागत

यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेता भारत-सेशेल्स संबंधों के सभी प्रमुख पहलुओं की व्यापक समीक्षा करेंगे। इनमें समुद्री सुरक्षा, विकास सहयोग, क्षमता निर्माण और रणनीतिक रक्षा साझेदारी जैसे विषय शामिल होंगे। साथ ही वे क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के साझा मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 'सेशेल्स की नेशनल असेंबली' को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे।