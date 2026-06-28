27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

धाविका बनना था सपना, पिता ने बनाया हैमर थ्रो स्टार, 18 साल की अनुष्का यादव ने तोड़ा 8 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड

Anushka Yadav: उत्तर प्रदेश के बागपत की 18 वर्षीय अनुष्का यादव ने राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 67.02 मीटर हैमर थ्रो कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 2017 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी एथलीट बनने के साथ एशियाई खेलों का क्वालिफाइंग मानक भी हासिल किया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jun 28, 2026

Hammer Throw Anushka Yadav news

हैमर थ्रो अनुष्का यादव

Hammer Throw Anushka Yadav: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के छोटे से गांव बलैनी की रहने वाली 18 वर्षीय हैमर थ्रो खिलाड़ी अनुष्का यादव ने भारतीय एथलेटिक्स में नया इतिहास रच दिया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने महिलाओं की हैमर थ्रो स्पर्धा में 67.02 मीटर का शानदार थ्रो कर राष्ट्रीय रेकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही वे भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय रेकॉर्डधारी एथलीट बन गई हैं। अनुष्का ने वर्ष 2017 में सरिता सिंह द्वारा बनाए गए 65.25 मीटर के रेकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

धाविका बनना चाहती थीं अनुष्का


अनुष्का यादव उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बलेनी गांव की रहने वाली हैं। उनका परिवार खेती से जुड़ा है और पिता किसान हैं। घर में खेल का माहौल पहले से था, क्योंकि उनके पिता सुशील यादव खुद हैमर थ्रो खिलाड़ी रह चुके हैं। बचपन में अनुष्का का सपना 100 मीटर स्प्रिंट में आगे बढने का था, लेकिन पिता ने उनकी ताकत और शारीरिक क्षमता को देखते हुए उन्हें हैमर थ्रो अपनाने की सलाह दी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार हैमर थ्रो का अभ्यास शुरू किया। स्थानीय मैदान पर लगातार मेहनत की और धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गईं।

पिता बने पहले कोच


अनुष्का अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय पिता सुशील यादव को देती हैं। उन्होंने बताया कि पिता ने ही उन्हें हैमर थ्रो की बारीकियां सिखाईं। आज उनके साथ तीन कोच काम कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती प्रशिक्षण घर और स्थानीय मैदान से ही शुरू हुआ था। किसान परिवार होने के कारण सुविधाएं सीमित थीं। इसके बावजूद परिवार ने उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं आने दी।

एक ही प्रतियोगिता में दो बार तोड़ा राष्ट्रीय रेकॉर्ड


अनुष्का ने प्रतियोगिता की शुरुआत 62.07 मीटर के थ्रो से की। दूसरे प्रयास में उन्होंने 65.64 मीटर फेंककर राष्ट्रीय रेकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके बाद अंतिम प्रयास में 67.02 मीटर का थ्रो कर उन्होंने अपना ही रेकॉर्ड और बेहतर बना दिया। इसी के साथ उन्होंने अगले एशियाई खेलों के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का 61.72 मीटर का क्वालिफाइंग मानक भी आसानी से पार कर लिया।

मीडिया के सामने ही भावुक हुए केतन के पिता, आंखों में दिखा दर्द, मां ने लगाई फांसी की गुहार

ये भी पढ़ें
Ketan Agarwal Murder

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Jun 2026 05:01 am

Hindi News / National News / धाविका बनना था सपना, पिता ने बनाया हैमर थ्रो स्टार, 18 साल की अनुष्का यादव ने तोड़ा 8 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

गुजरात में सहकारी आधारित ‘भारत टैक्सी’ सेवा की हुई शुरुआत, 14 शहरों में शुरू हुई सुविधा

Bharat Taxi
राष्ट्रीय

ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को लेकर फैली गलतफहमी पर रक्षा मंत्रालय का बयान, 6 शहीद जवानों को पहले ही दिया जा चुका था राष्ट्रीय सम्मान-मिनिस्ट्री

Operation Sindoor martyrs
राष्ट्रीय

केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया की बढ़ी मुश्किलें, बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की बाइक, हुडी और हेडफोन पुलिस ने किए जब्त

Ketan Agarwal Murder
राष्ट्रीय

गाजा पर सरकार को घेरना कांग्रेस को पड़ा भारी? राहुल-प्रियंका से सोशल मीडिया पर पूछे गए तीखे सवाल

Sonia Gandhi
राष्ट्रीय

69 साल तक चला जमीन का मुकदमा, चार पीढ़ियां गुजर गईं, आखिर सुप्रीम कोर्ट से मिला इंसाफ

Supreme Court verdict
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.