धाविका बनना था सपना, पिता ने बनाया हैमर थ्रो स्टार, 18 साल की अनुष्का यादव ने तोड़ा 8 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड



अनुष्का यादव उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बलेनी गांव की रहने वाली हैं। उनका परिवार खेती से जुड़ा है और पिता किसान हैं। घर में खेल का माहौल पहले से था, क्योंकि उनके पिता सुशील यादव खुद हैमर थ्रो खिलाड़ी रह चुके हैं। बचपन में अनुष्का का सपना 100 मीटर स्प्रिंट में आगे बढने का था, लेकिन पिता ने उनकी ताकत और शारीरिक क्षमता को देखते हुए उन्हें हैमर थ्रो अपनाने की सलाह दी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार हैमर थ्रो का अभ्यास शुरू किया। स्थानीय मैदान पर लगातार मेहनत की और धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गईं।