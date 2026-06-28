केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया की बढ़ी मुश्किलें, बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की बाइक, हुडी और हेडफोन पुलिस ने किए जब्त

केतन के लिए इंसाफ की मांगी जा रही है। शहर में निकाले गए कैंडल मार्च में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां और 'Justice for Ketan' लिखी तख्तियां लेकर केतन अग्रवाल के लिए न्याय की मांग की। पूरे टाउनशिप में इंसाफ के समर्थन में नारे लगाए गए। इस दौरान केतन के परिवार ने पहली बार सार्वजनिक रूप से सिया गोयल से सवाल किया कि यदि वह शादी नहीं करना चाहती थीं तो शुरुआत में ही साफ इनकार क्यों नहीं किया।