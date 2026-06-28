गुजरात में सहकारी आधारित ‘भारत टैक्सी’ सेवा की हुई शुरुआत, 14 शहरों में शुरू हुई सुविधा



कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए भारत टैक्सी मोबिलिटी सेक्टर में एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़े लगभग सात लाख सारथी केवल वाहन चालक नहीं हैं, बल्कि वे इस व्यवस्था के शेयरधारक और मालिक भी हैं। उनके अनुसार यह मॉडल सहकारिता की भावना को मजबूत करने के साथ ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।