पीएम नरेंद्र मोदी हुए सेशेल्स के लिए रवाना, नेशनल डे सेलिब्रेशन्स में होंगे शामिल और देश की असेंबली को करेंगे संबोधित

पीएम मोदी सेशेल्स के नेशनल डे सेलिब्रेशन्स (National Day Celebrations) के गोल्डन जुबली समारोह में 'गेस्ट ऑफ़ ऑनर' के तौर पर शामिल होंगे। इस समारोह में भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नेवी के दो जहाज भी हिस्सा लेंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों के बीच भारत और सेशेल्स के द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के सभी पहलुओं पर बातचीत होगी और साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी सेशेल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे, जिसे उन्होंने अपने लिए गर्व की बात बताया है। इसके अलावा वहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी पीएम मोदी बातचीत करेंगे।