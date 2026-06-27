पीएम मोदी के दौरे से पहले सेशेल्स ने भारत को दिया समर्थन, UNSC की स्थायी सीट की वकालत

Seychelles on India: पीएम मोदी के सेशेल्स दौरे से पहले शनिवार को भारत को बड़ा समर्थन मिला है। दरअसल, सेशेल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की है। सेशेल्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत अपनी विशाल जनसंख्या, वैश्विक भूमिका, शांति एवं सुरक्षा, विशेषकर समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के कारण संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले मंच पर स्थायी सदस्यता का हकदार है।