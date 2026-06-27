अमेरिका-इजराइल-लेबनान के 14-सूत्रीय समझौते के मसौदे को हिजबुल्लाह ने ठुकराया, गृहयुद्ध की दी चेतावनी

अमेरिका-इजराइल और लेबनान के बीच त्रिपक्षीय समझौता मसौदे के सामने आने के बाद बेरुत में विरोध-प्रदर्शन तेज हो गया है। हिजबुल्लाह समर्थक बेरुत की सड़कों पर उतर आए और मोटरसाइकिल रैलियां निकालीं। उन्होंने एयरपोर्ट रोड सहित शहर के कई हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लेबनानी सेना ने कई इलाकों में अस्थायी चौकियां स्थापित कीं। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लंबे समय से ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध करता रहा है, जिसमें पूरे लेबनान में उसके निरस्त्रीकरण की बात की जाती है।