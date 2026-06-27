वेनेज़ुएला में फिर आया भूकंप तो डरकर घरों से बाहर भागे लोग, तेज़ी से बढ़ रहा डबल भूकंपों में मरने वालों का आंकड़ा

वेनेज़ुएला में डबल भूकंपों की वजह से इंटरनेट भी प्रभावित हुआ है, जिसके बाद एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी स्टारलिंक (Starlink) ने एक महीने तक वेनेज़ुएला में फ्री सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने की बात कही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए स्टारलिंक ने लिखा, "वेनेज़ुएला में आए विनाशकारी भूकंपों से प्रभावित लोगों के लिए स्टारलिंक नए और मौजूदा ग्राहकों को 25 जुलाई तक फ्री सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं दे रहा है। हम सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में तेज़ी से स्टारलिंक टर्मिनल लगाने और कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए भी काम कर रहे हैं।"