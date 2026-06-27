क्या है तीस्ता प्रोजेक्ट? चीन की बांग्लादेश में एंट्री से भारत की बढ़ी टेंशन, ड्रैगन ने इशारे में दिया जवाब

तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। करीब 414 किलोमीटर लंबी इस नदी का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश की कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। ढाका लंबे समय से नदी के पुनरुद्धार, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई विस्तार और तट संरक्षण के लिए बड़े निवेश की तलाश में रहा है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई है। इस परियोजना में नदी की ड्रेजिंग, तटबंध निर्माण, जल प्रबंधन और आसपास के इलाकों के विकास की योजनाएं शामिल हैं। बांग्लादेश का तर्क है कि उसके उत्तरी जिलों में बाढ़ और जल संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए नदी प्रबंधन उसके विकास का प्रमुख मुद्दा है। इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे तो इसमें कुछ भी असामान्य कुछ नहीं दिखता है, लेकिन नक्शा देखने के बाद असली कहानी समझ में आती है।