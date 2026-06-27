शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में शामिल हुए लश्कर के आतंकी, वायरल वीडियो में पाकिस्तान का सच आया सामने

सैफुल्लाह कसूरी का नाम लंबे समय से भारत-विरोधी बयानों और कथित उग्र गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो में उसे भारत के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियां करते हुए दिखाने का दावा किया जाता है। उसके बयानों में कथित तौर पर कश्मीर, सीमा पार तनाव और सैन्य कार्रवाई से जुड़े मुद्दों पर होता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वह विभिन्न सार्वजनिक आयोजनों और धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाता है।